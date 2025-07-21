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Чиновники отреагировали на сообщения о незаконном преследовании «Русской общины»

В Челябинске чиновники опровергли признание «Русской общины» нежелательной
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Александр Кряжев/РИА Новости

В администрации Троицкого района Челябинской области назвали ложными заявления о признании «Русской общины» нежелательной организацией. Разъяснение от чиновников опубликовано на странице во «ВКонтакте».

«‎Администрация Троицкого района подчеркивает, любые обвинения в признании деятельности «Русской общины» экстремистской являются ложными. Мы высоко ценим активность наших граждан и поддерживаем все инициативы, направленные на укрепление гражданского общества и развитие нашей территории»‎, — сказано в сообщении.

Власти отметили, что сбор информации о деятельности сотрудников структурных подразделений в различных общественных организациях, в том числе в «Русской общине», ведется в соответствии с действующим законодательством.

До этого «Русская община» заявила, что чиновники Челябинской области якобы объявили движение нежелательной организацией экстремистского толка. По версии представителей «Русской общины», власти региона якобы запретили жителям участие в ней.

В «Русской общине» утверждают, что чиновники угрожают следить за участниками через социальные сети и мессенджеры. Такие действия там считают незаконными.

Ранее российский солдат обратился с просьбой о помощи к «Русской общине» из зоны СВО.

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