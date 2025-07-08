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Российский солдат обратился с просьбой о помощи к «Русской общине» из зоны СВО

Солдат ВС РФ попросил «Русскую общину» о помощи из зоны СВО
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российский солдат попросил «Русскую общину» помочь после того, как его знакомая продала принадлежащий ему автомобиль. Об этом сообщает Telegram- канал объединения.

Отмечается, что его машиной с помощью мошеннической схемы завладела знакомая, пока он был в зоне спецоперации. После женщина продала автомобиль и присвоила деньги.

«Наши братья из Смоленской области пришли на помощь к фронтовику, написали заявление в полицию, оказывают ему юридическую поддержку и держат дело на своем контроле», — сообщили представители движения.

До этого в Чукотском автономном округе заключили под стражу местного жителя за хищение трех миллионов рублей у участника спецоперации.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Тайное хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере»). Он будет под стражей до 19 августа, уточнили правоохранители.

Ранее мошенники начали рассылать фишинговые ссылки в Telegram с заголовками об окончании СВО.

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