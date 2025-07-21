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В ГД отреагировали на пролет самолета-разведчика США недалеко от Калининграда

Колесник: самолеты-разведчики регулярно курсируют недалеко от Калининграда
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Shutterstock/FOTODOM

Западные самолеты регулярно курсируют возле границы Калининградской области, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя пролет воздушного разведывательного судна США возле региона. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Самолеты-разведчики постоянно барражируют вдоль границ Калининградской области. Постоянно», — сказал парламентарий.

Он добавил, что это может быть не связано с недавними заявлениями командующего армией США в Европе и Африке и сухопутных войск НАТО генерала Кристофера Донахью в адрес Калининграда, но призвал военного извиниться за них.

До этого сообщалось, что в районе Калининграда зарегистрировали пролет самолета Boeing RC-135V Rivet Joint, который относится к разведке ВМС США. Он летел с авиабазы НАТО в Великобритании.

17 июля Донахью заявил, что Калининградская область со всех сторон окружена государствами — членами НАТО и теперь американская армия США с союзниками могут «стереть ее с лица земли».

Он добавил, что не существует причин, по которым альянс не может подавить эшелонированную систему ПВО, противокорабельной обороны и оперативно-тактических ракетных комплексов в Калининградской области, если это нужно для «сдерживания России».

Донахью добавил, что НАТО продолжит усиливать свой военный потенциал в регионе.

Ранее Миронов назвал «надуванием щек» слова генерала США о Калининграде.

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