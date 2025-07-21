В ГД отреагировали на пролет самолета-разведчика США недалеко от Калининграда

Западные самолеты регулярно курсируют возле границы Калининградской области, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя пролет воздушного разведывательного судна США возле региона. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Самолеты-разведчики постоянно барражируют вдоль границ Калининградской области. Постоянно», — сказал парламентарий.

Он добавил, что это может быть не связано с недавними заявлениями командующего армией США в Европе и Африке и сухопутных войск НАТО генерала Кристофера Донахью в адрес Калининграда, но призвал военного извиниться за них.

До этого сообщалось, что в районе Калининграда зарегистрировали пролет самолета Boeing RC-135V Rivet Joint, который относится к разведке ВМС США. Он летел с авиабазы НАТО в Великобритании.

17 июля Донахью заявил, что Калининградская область со всех сторон окружена государствами — членами НАТО и теперь американская армия США с союзниками могут «стереть ее с лица земли».

Он добавил, что не существует причин, по которым альянс не может подавить эшелонированную систему ПВО, противокорабельной обороны и оперативно-тактических ракетных комплексов в Калининградской области, если это нужно для «сдерживания России».

Донахью добавил, что НАТО продолжит усиливать свой военный потенциал в регионе.

Ранее Миронов назвал «надуванием щек» слова генерала США о Калининграде.