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В Минтрансе рассказали о графике работы российских аэропортов

Минтранс: все аэропорты России, кроме Калуги, принимают и отправляют рейсы
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Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

Все российские аэропорты, за исключением Калуги, работают в штатном режиме. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства транспорта России.

«Авиагавани страны постепенно входят в график: приоритетом остается безопасность пассажиров», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что количество пассажиров в терминалах аэропортов московского узла и Пулково не превышает их пропускную способность. При этом в Нижнем Новгороде превышение составило 84%.

Специалисты ведомства добавили, что за прошедшие выходные свыше 14 тыс. человек разместили в гостиницах. Помимо этого, раздаются ваучеры на питание и напитки. Все перечисленные услуги предоставляются бесплатно в рамках авиационных правил. Для получения помощи необходимо обратиться к представителю компании — перевозчика в воздушной гавани.

На данный момент аэропорты продолжают работать в усиленном режиме для скорейшего возвращения к ранее установленному расписанию.

До этого Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль ситуацию с отменой и задержками рейсов. В ведомстве уточнили, что прокурорами проводится «анализ состояния законности» по вопросу цен на воду и другие продукты первой необходимости на территории аэропортов в текущих условиях.

Ранее стала известна дата запуска рейсов из Екатеринбурга в Геленджик.

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