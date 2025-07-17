15-летняя девочка отбилась от аллигатора, который вцепился ей в ногу

Американская школьница выжила в схватке с аллигатором, который укусил ее за ногу

В США школьница отбилась от аллигатора, который вцепился ей в ногу и едва не утащил на дно. Об этом она рассказала CBS News.

Инцидент произошел 22 июня в округе Окалуса, Флорида. В тот день 15-летняя Саммер Хайнот отправилась к реке Понд-Крик с друзьями и зашла по пояс в воду, но неожиданно подверглась нападению аллигатора.

Хищник схватил девушку за ногу и потащил под воду. Саммер ударила рептилию по голове, и аллигатор отпустил ее, но потом снова схватил.

«Сначала я не поняла, что это такое, поэтому просто развернулась и начала бить его по голове. Он отпустил, потом снова схватил, а потом утащил меня под воду», — вспоминает Саммер.

Тем не менее пострадавшей удалось вырваться, и друг помог ей добраться до безопасного места. Также он сообщил о случившемся матери Саммер, которая немедленно приехала за дочерью и отвезла ее в больницу. Девушка получила рваные раны, сейчас ее состояние оценивается как стабильное.

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