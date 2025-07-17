На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

15-летняя девочка отбилась от аллигатора, который вцепился ей в ногу

Американская школьница выжила в схватке с аллигатором, который укусил ее за ногу
close
Robert F. Bukaty/AP

В США школьница отбилась от аллигатора, который вцепился ей в ногу и едва не утащил на дно. Об этом она рассказала CBS News.

Инцидент произошел 22 июня в округе Окалуса, Флорида. В тот день 15-летняя Саммер Хайнот отправилась к реке Понд-Крик с друзьями и зашла по пояс в воду, но неожиданно подверглась нападению аллигатора.

Хищник схватил девушку за ногу и потащил под воду. Саммер ударила рептилию по голове, и аллигатор отпустил ее, но потом снова схватил.

«Сначала я не поняла, что это такое, поэтому просто развернулась и начала бить его по голове. Он отпустил, потом снова схватил, а потом утащил меня под воду», — вспоминает Саммер.

Тем не менее пострадавшей удалось вырваться, и друг помог ей добраться до безопасного места. Также он сообщил о случившемся матери Саммер, которая немедленно приехала за дочерью и отвезла ее в больницу. Девушка получила рваные раны, сейчас ее состояние оценивается как стабильное.

Ранее крокодил напал на беременную женщину на кухне ее дома и утащил в воду на глазах у сестры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами