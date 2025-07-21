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Офицер из Киева передала в РФ аудиозапись для пленного отца через силовиков

ТАСС: офицер из Киева передала в Россию аудио для пленного отца через силовиков
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Evgen Kotenko/Reuters

Лейтенант украинской полиции из Днепровского районного отделения Киева Екатерина Король передала аудиозапись для отца, военного из 143-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Короля, который находится в плену в России, через представителей российских силовых структур. Об этом сообщает ТАСС.

«Папа, мы тебя очень сильно любим, мы тебя ждем, все будет хорошо. Главное, что ты живой, и все. Это самое главное. И все будет хорошо. У нас все хорошо, мы тебя очень-очень сильно любим и ждем дома», — сказала дочь пленного.

Уточняется, что сам мужчина поблагодарил представителей Вооруженных сил (ВС) России за возможность пообщаться с семьей и за достойное отношение к пленным. Ранее он заявлял, что одна из дочерей сдала его ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата).

При этом в российских силовых структурах уточнили, что общение отца и дочери было душевным и трогательным, но в дальнейшем женщина сообщила о безразличии к будущему своего родственника и прекратила выходить на связь.

12 июля в российских силовых структурах сообщили, что сотрудники ТЦК на Украине повторно мобилизуют вернувшихся из российского плена солдат. По данным источника, это происходит в стране регулярно, несмотря на нарушение Женевской конвенции.

До этого украинский военнослужащий Владимир Бережных, взятый в плен в Курской области, заявил, что хотел остаться в России. По словам солдата, для этого он переоделся в одежду местных жителей и притворился гражданским, но выдал себя натовскими берцами.

Военный утверждал, что он хотел найти себе женщину и остаться жить в России, потому что на родине его судьба не сложилась.

Ранее российский военный взял в плен группу бойцов ВСУ, представившись их союзником.

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