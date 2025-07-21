Прямой эфир на телеканале неожиданно прервал 5-летний сын корреспондента

Прямой эфир на телеканале CNN неожиданно прервал пятилетний сын корреспондента, пишет People.

Брайан Стелтер, 39-летний главный медиааналитик канала, обсуждал с ведущей Джессикой Дин статью, в которой упоминались Трамп, миллиардер Джеффри Эпштейн. Эфир начался в обычном формате: Стелтер появился на экране в строгом костюме и галстуке, как будто находился в студии. Однако вскоре зрители заметили небольшую деталь, выдавшую то, что аналитик вещает из дома.

Примерно через семь минут после начала интервью в правом нижнем углу экрана появился пятилетний сын Стелтера. Улыбаясь, он заглянул в камеру, а затем так же быстро исчез. Ведущая и корреспондент с достоинством сохранили профессиональный тон и продолжили обсуждение, лишь слегка улыбнувшись неловкой ситуации.

Тем не менее, когда интервью подходило к концу, они не смогли удержаться и с юмором упомянули инцидент.

«И, кажется, у тебя был еще один маленький помощник сегодня вечером, так что передай ему нашу благодарность», — прокомментировала Джессика.

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