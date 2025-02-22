В Сингапуре супругов отправили за решетку из-за откровенных танцев жены в прямом эфире

В Сингапуре пару отправили в тюрьму из-за откровенных танцев жены, сообщает CNA.

По информации СМИ, нарушителями, получившими реальный срок за совершение непристойного акта на публике, стали 31-летняя Нгуен Тхи Нгок Лан и ее муж, 36-летний Адриан Чинг Ках Сианг. Каждого из супругов приговорили к трем неделям и трем дням тюрьмы. Их отдали под суд после заявления прохожих, которые заметили, что женщина вызывающе двигается и снимает себя на видео, и обратились в полицию.

Как уточняется, Нгуен исполняла танец на первом этаже многоквартирного дома, который в Сингапуре является местом общего пользования. 32-летний горожанин проходил мимо и был так возмущен увиденным, что позвонил своей жене и попросил ее прийти. Вдвоем они записали танцовщицу на камеру, что послужило доказательством ее вины в суде. Это произошло 27 сентября прошлого года в сингапурском районе Бун-Лей.

Женщина надела полупрозрачное платье, установила мобильный телефон на штатив и совершила «несколько непристойных движений» прямо перед лифтом. Как стало известно на суде, она регулярно вела прямые трансляции в TikTok и вьетнамском приложении MMlive, получая деньги за танцы в полуобнаженном виде. Муж Нгуен знал об этом и присутствовал во время скандальной трансляции, чтобы ей никто не помешал.

В итоге женщину обвинили в появлении на публике в обнаженном виде, а его — в пособничестве. Сторона обвинения указала на то, что инцидент произошел в учебный день, а значит, дети могли возвращаться из школы домой и тоже увидеть неприличные танцы.

Ранее в Пакистане мужчина выстрелил в 15-летнюю дочь из-за снятого ею «неподобающего контента» для TikTok.