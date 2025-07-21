Московские врачи займутся лечением туристки, пострадавшей от нападения медведя на Камчатке

Минздрав: пострадавшая от нападения медведя на Камчатке находится в реанимации

Врачи Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины (НМИЦ, Москва) подключились к лечению 43-летней туристки из Саратова, пострадавшей от нападения медведя на Камчатке. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на Минздрав Камчатского края.

По данным ведомства, женщина находится в палате реанимации. Специалисты оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.

«Пациентка в сознании, разговаривает, получает всю необходимую терапию. Лекарств достаточно. Мы провели телеконсультацию с НМИЦ и ждем рекомендаций федеральных специалистов», — сказал замглавврача Олег Кузьменков.

Инцидент произошел 18 июля в районе Мутновки. По данным местных СМИ, после нападения женщину вывезли навстречу скорой помощи и передали медикам. Министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев рассказал ТАСС, что охотоведы начали осмотр территории для поиска животного. По его словам, туристическая группа не была зарегистрирована.

Женщину доставили в больницу с множественными ранами и переломом. Ее прооперировали, состояние стабилизировали, но оно остается тяжелым. Выяснилось, что туристическая группа, с которой она отправилась в поход, не была зарегистрирована. В результате проверки профильных ведомств возбудили уголовное дело за оказание платных услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Ранее в МЧС рассказали о состоянии пострадавшей от нападения медведя туристки.