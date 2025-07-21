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Азербайджан разрешил туристам посетить Карабах

Министерство: иностранцы с 23 июля смогут совершать поездки в Карабах
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David Ghahramanyan/Reuters

Иностранные граждане с 23 июля смогут посещать Карабах. Об этом говорится в совместном заявлении Министерства цифрового развития и транспорта и Государственного агентства по туризму Азербайджана.

Отмечается, что приехать в регион иностранцы смогут как на личных автомобилях, так и в составе туристических групп при условии получения необходимого разрешения.

Подчеркивается, что речь идет о туристах, которые приехали в Азербайджан сроком до 90 дней, а также о лицах, имеющих разрешение на временное или постоянное проживание в республике.

Иностранцы, желающие отправиться в Карабах на собственных машинах, смогут получить разрешение через специальный портал. Они также должны ознакомиться с размещенными на портале правилами поездки и информацией о минной безопасности. Там же можно получить необходимые сведения об отелях и других местах размещения в ходе поездки в Карабах.

Групповые туры будут организовываться туристическими компаниями, зарегистрированными в туристическом реестре Азербайджана в качестве туроператоров.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о «великом возвращении» азербайджанцев в Карабах.

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