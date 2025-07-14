Адвокаты обжаловали приговоры лидерам «Общины Виссариона»

Адвокаты лидера секты «Община Виссариона» Сергея Торопа и его сторонников Владимира Ведерникова и Вадима Редькина обжаловали приговор подзащитным. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

«Поступили апелляционные жалобы от адвокатов на приговор в отношении Сергея Торопа и Вадима Редькина, <…> а также Владимира Ведерникова», — говорится в сообщении.

30 июня главу секты приговорили к 12 годам лишения свободы. Сторонники Торопа Владимир Ведерников и Вадим Редькин приговорены к 12 и 11 годам соответственно. По данным прокуратуры, в результате действий обвиняемых с 1991 по 2020 год 16 лицам был причинен моральный вред, шести — тяжкий вред здоровью, одному — вред здоровью средней тяжести.

Бывший слесарь и сотрудник ДПС Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом, «сыном Бога» и «новым Христом», основал «Церковь последнего завета» в 1991 году. К нему примкнули бывший вокалист группы «Интеграл» Бари Алибасова Вадим Редькин и руководитель частной школы «Истоки» для детей членов религиозного объединения Владимир Ведерников.

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