Россиянам рассказали, как избежать ботулизма из-за домашних заготовок

Россиянам, которые хотят приготовить соленья в домашних условиях, необходимо помнить о правилах стерилизации, чтобы избежать заражения ботулизмом. Об этом «Пятому каналу» рассказала начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

По ее словам, дома избавиться от бактерий ботулизма полностью не получится.

»[Для этого] надо кипятить продукты не менее четырех часов при температуре сто градусов или под воздействием ста двадцати градусов под давлением в две атмосферы в течение 35-40 минут», — объяснила она.

Эксперт отметила, что в соленья важно класть достаточное количество соли и уксуса, потому что бактерии не любят кислую, соленую и сладкую среду и не смогут там развиваться. Кроме того, Раева также призывает использовать для заготовок только хорошие ингредиенты.

Кандидат биологических наук, доцент кафедры биотехнологии и технологии биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок до этого рассказал «Газете.Ru», что срок хранения домашних заготовок зависит от нескольких факторов, включая температуру хранения, уровень кислотности, содержание сахара и соли, а также наличие воздуха в банке.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать сырье для домашних заготовок.