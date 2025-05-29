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Агроном назвала отличия черной малины от ежевики

Агроном Круглова: черная малина отличается от ежевики вкусом
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Shutterstock

Черная малина представляет собой гибрид малины и ежевики, она отличается от последней внешним видом и вкусом. Об этом kp.ru рассказала агроном Мария Круглова.

«Ягоды черной малины внутри пустые, а у ежевики — выполненные. Ежевика обладает заметной кислинкой, а черная малина подойдет сладкоежкам. Побеги у черной малины менее высокорослые», — пояснила эксперт.

По ее словам, черная малина обладает полезными свойствами для организма. В частности, может укрепить иммунитет и облегчить состояние при простуде, гриппе, анемии, а также нормализовать давление и снизить уровень холестерина. Круглова отметила, что вырастить ее можно на дачном участке. Саженцы можно найти в питомниках, интернет-магазинах и на маркетплейсах.

Накануне сообщалось, что фрукты и ягоды за год подорожали в России на 26%, количество покупок в этой категории выросло более чем на 20%. В январе — апреле текущего года средний чек при покупке фруктов и ягод составил 306 руб., что на 26% больше, чем в прошлом году. Данная категория лидирует по росту цен на продовольственном рынке.

Ранее диетолог рассказала, какие ягоды подойдут для перекуса при похудении.

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