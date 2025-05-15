Что такое матча и чем она отличается от обычного зеленого чая

Чем полезна матча, как ее правильно заваривать и кому не стоит пить этот чай

Матча — это не просто модный напиток, а настоящий ритуал здорового питания, пришедший к нам из японской чайной церемонии. В порошковом чае матча содержатся антиоксиданты, витамины и аминокислоты, которые стимулируют мозг и мягко тонизируют организм без резких скачков энергии. Как правильно готовить этот напиток, чем он полезен, а кому может нанести вред — разбиралась «Газета.Ru».

Что такое матча: происхождение и история

Матча — это порошок из зеленого чая, получаемого на специально затененных чайных плантациях. История этого напитка началась в Китае во времена династии Тан (618–907 гг.). Тогда чай готовили путем обжаривания листьев и перетирания их в порошок. В конце XII века чай попал в Японию вместе с буддийскими монахами.

В Японии матча стала центральным элементом японской чайной церемонии — во время нее порошок растирали в каналочном сосуде, добиваясь однородности и легкой пенки. Такой чай отличался насыщенным вкусом умами иначе его называют бульонным или мясным, он придает продукту приятный глубокий вкус и служил средством духовной практики буддийских монахов.

Настоящий японский чай матча выращивают на севере острова Киото, где влажный климат и туман создают идеальные условия для получения ярко-зеленого цвета.

Как производят матчу: 6 основных этапов 1. Затенение плантаций. За 3-4 недели до сбора урожая чайные кусты накрывают тканевыми или соломенными экранами, что повышает в листьях содержание хлорофилла и L-теанина, придающих напитку яркий цвет и вкус умами.



2. Сбор и первичная обработка. Собирают только верхние молодые листья первого прироста, очищают их от стеблей и крупных жилок, получая «арача» — полуфабрикат для дальнейшей обработки.



3. Паровая обработка. Листья быстро обрабатывают паром (15-20 секунд), чтобы остановить ферментацию и сохранить зеленый цвет и полезные вещества.



4. Сушка и сортировка. Очищенные от влаги листья сушат при низкой температуре (40-60° C), затем удаляют оставшиеся жилки, получая чистые «тенча».



5. Помол в гранитных жерновах. Тенча медленно перемалывают в каменных мельницах: процесс занимает около часа для 30 г порошка с размером частиц до 5 мкм, что обеспечивает тонкий, нежный вкус и стойкий цвет.



6. Упаковка. Готовый порошок фасуют в герметичные банки или саше с азотной или вакуумной средой, чтобы избежать окисления и фотодеградации. Хранят в прохладном (около 4-10° C), сухом месте, вдали от света и посторонних запахов.

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Что содержится в матче

В матче содержится комплекс антиоксидантов — полифенолов, катехинов (в частности, галлат эпигаллокатехина), концентрация которых в 30–140 раз больше, чем в обычном зеленом чае.

В порошке также много L-теанина и аминокислот, придающих легкую сладость и способствующих релаксации мозга. Помимо этого, в матче содержатся витамины группы В, С, Е, А, К и каротиноиды, а также макро- и микроэлементы: калий, кальций, магний, железо, цинк и фосфор, отметила в беседе с «Газетой.Ru» нутрициолог, психофизиолог-нейробиолог, кандидат биологических наук Виктория Долгих.

В 1 г порошка матчи примерно 35 мг кофеина, что сопоставимо с его содержанием в чашке слабого кофе и дает устойчивый энергетический эффект без резкого подъема давления.

Таким образом, этот напиток отлично вписывается в концепцию здорового питания и детокса.

Чем полезна матча: шесть главных эффектов

По словам нутрициолога, регулярное употребление матчи приносит ощутимую пользу для здоровья.

Этот напиток не только улучшает когнитивные функции и помогает справляться со стрессом, но и активно борется с окислительным стрессом в организме, тем самым замедляя старение и уменьшая воспалительные процессы. Кроме того, матча благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, способствует контролю уровня сахара в крови и даже потенциально снижает риск развития раковых заболеваний. Наконец, матча может помочь в снижении веса, способствовать развитию мышц и оказывать положительное воздействие на микробиом кишечника. Виктория Долгих нутрициолог, кандидат биологических наук

Мощный антиоксидант и детокс. В порошке матчи содержится в несколько раз больше катехинов и полифенолов, чем в традиционном чае, что придает ему яркий зеленый цвет и обеспечивает защиту клеток от свободных радикалов. Катехины активизируют выведение токсинов и поддерживают детокс-функции печени.

Поддержка сердечно-сосудистой системы. Галлат эпигаллокатехина (EGCG) в матче снижает уровень «плохого» холестерина ЛПНП и нормализует артериальное давление. Таким образом, такой чай помогает укрепить стенки сосудов и улучшить кровообращение.

Улучшение концентрации и когнитивных функций. Матча содержит кофеин в сочетании с L-теанином, что создает мягкий, но продолжительный тонизирующий эффект без нервного возбуждения. L-теанин способствует выработке альфа-ритма в мозге, повышая фокус и ясность мышления.

Ускорение метаболизма и похудение. Катехины и кофеин в составе матчи активируют обмен веществ, способствуют жиросжиганию и нормализации веса. Матча может быть ключевым элементом здорового питания: достаточно 1–2 чашек (2–4 г порошка) в день, чтобы получить выраженный эффект без передозировки.

Иммунная защита и противовоспалительный эффект. Антиоксиданты, рутин и витамин С укрепляют иммунную систему и уменьшают воспалительные процессы в организме. Матча может быть особенно полезна в сезон простуд и вирусных заболеваний.

Антивозрастное действие. Витамины A, C и E вместе с полифенолами замедляют старение кожи, стимулируют выработку коллагена и сохраняют эластичность тканей.

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Несмотря на полезные свойства матчи, важно соблюдать меру при ее употреблении. Рекомендуется не более 2 чашек (около 4–5 г порошка) в день, чтобы избежать побочных эффектов от кофеина.

Возможный вред матчи

При употреблении напитка из-за высокого содержания кофеина человек может почувствовать нервное возбуждение, учащенное сердцебиение, бессонницу и раздражительность. Зеленый чай матча повышает кислотность, поэтому людям с гастритом и язвой натощак его пить не стоит.

Если потреблять больше двух чашек в день, то может возникнуть тревога, желудочно-кишечные расстройства или бессонница. Это связано с содержанием кофеина, хотя его количество в матче относительно невелико – 30-60 мг на кружку. Для сравнения, в стандартной кружке кофе содержится значительно больше кофеина – от 170 до 200 мг. Соответственно, тем людям, у кого есть противопоказания к приему кофеина, будет противопоказана и матча. Виктория Долгих нутрициолог, кандидат биологических наук

Кроме того, чайные листья активно впитывают из почвы свинец, особенно в китайских сортах, поэтому употреблять продукцию сомнительного происхождения не стоит.

Кому еще не стоит пить матчу

Беременным и кормящим женщинам. Риск железодефицитной анемии и воздействие кофеина на плод и младенца.

Гипертоникам и людям с хроническими заболеваниями сердца. Высокое содержание кофеина и катехинов может давать нагрузку на сердце.

Людям с гастритом, язвой и повышенной кислотностью. Матча повышает кислотность желудочного сока.

Детям и подросткам. Кофеин и высокая концентрация биоактивных веществ могут вызывать беспокойство и нарушения сна.

Аллергикам и людям с индивидуальной непереносимостью зеленого чая. Возможны кожные реакции (зуд, сыпь и покраснения) и общий дискомфорт.

В целом, для большинства людей, у которых нет противопоказаний к употреблению кофеина, умеренное ежедневное употребление чая матча не только безопасно, но и приносит ощутимую пользу для здоровья. Виктория Долгих нутрициолог, кандидат биологических наук

Как правильно заваривать и готовить матчу

Чтобы в матче полностью раскрылся вкус умами и сохранился яркий зеленый цвет, следуйте классическому способу.

Что нужно

В качестве традиционных инструментов вам понадобятся: чаван (глиняная пиала), тясаку (бамбуковая ложечка), часен (бамбуковый венчик), фуруи (мелкоячеистое ситечко).

Как приготовить

Нагрейте воду до 80–85°C и дайте ей слегка остыть после кипячения. Отмерьте 1–2 г матчи (½–1 тясаку), просейте через сито в чаван, чтобы избежать комочков. Залейте порошок 50–70 мл горячей воды и взбивайте часеном W-образными движениями до появления густой пенки. Пейте матчу сразу, не дожидаясь осадка от порошка. Если порошок все же осел на дно, перемешайте напиток еще раз.

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Что можно приготовить с матчей

Порошок матчи отлично подходит не только для классического чая, но и для самых разных рецептов.

Матча-латте. Смешайте 1 г матчи с 30 мл горячей воды, взбейте до пенки, добавьте 150 мл горячего молока или растительного аналога. Такой напиток с нежным вкусом умами и кремовой структурой часто подают со взбитым молоком.

Матча-смузи. В блендере соедините банан, любые ягоды, 1 г матчи и 100 мл любого молока. Получится яркий зеленый смузи, богатый витаминами и антиоксидантами.

Панкейки с матчой. Добавьте 1 ч. л. матчи в тесто для панкейков, чтобы получить оладьи с насыщенным цветом и легким вкусом умами.

Матча-мороженое. Смешайте матчу с базовым кремом (сливки, сахар и яйца), заморозьте — вы получите нежное домашнее мороженое с ярким вкусом.

Печенье и маффины. В тесто для выпечки добавьте 1–2 ч. л. матчи, и у вас получатся не только красочные, но и полезные десерты.

Матча в косметологии: как используют чай для красоты

В последние годы матча завоевала не только кухню и чайные церемонии, но и косметологию — благодаря высокой концентрации антиоксидантов, противовоспалительных и антимикробных компонентов порошок зеленого чая активно включают в состав средств по уходу за кожей и волосами.

Тоники и очищающие средства. Матча входит в состав тоников и пенок для умывания: ее полифенолы защищают чувствительную кожу от повреждений свободными радикалами и действуют как легкий антиоксидант и противовоспалительный агент. Антиоксидантная активность матчи помогает нейтрализовать вред от загрязнений и ультрафиолета.

Антивозрастные и осветляющие маски. Благодаря высокому содержанию EGCG один из видов катехина — вещества с антиоксидантными свойствами и хлорофилла матча борется со свободными радикалами, замедляя процессы старения, появление мелких морщин и пигментации. Витамин C, присутствующий в порошке, стимулирует выработку коллагена и выравнивает тон кожи.

Средства против акне и избыточного себума. Катехины матчи обладают антибактериальными свойствами, подавляют рост бактерий акне и регулируют выработку кожного сала. Это делает матча-скрабы и маски идеальными для жирной и проблемной кожи, склонной к высыпаниям.

Уход за волосами и кожей головы. При внешнем применении EGCG стимулирует волосяные фолликулы, снижая влияние гормона DHT дигидротестостерона и замедляя выпадение волос. Маски на основе матчи улучшают микроциркуляцию кожи головы и укрепляют корни.

Антицеллюлитные скрабы и обертывания. Кофеин и полифенолы матчи в составе кофейно-матчевых скрабов и гелей для обертывания повышают тонус кожи, улучшают лимфодренаж и помогают бороться с целлюлитом, снижая отечность и уплотнения.

Домашние рецепты красоты

Матча-маска с йогуртом и медом: 1 ч. л. матчи + 1 ст. л. натурального йогурта + ½ ч. л. меда. Нанести на лицо на 15 минут и смыть теплой водой. Маска идеально питает и успокаивает кожу лица, связывая антиоксиданты матчи с увлажняющими и смягчающими свойствами йогурта и меда.

Скраб из матчи и коричневого сахара: 1 ч. л. порошка + 2 ст. л. сахара + 1 ст. л. растительного масла — мягкое отшелушивание и детокс кожи.