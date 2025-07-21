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В России сделали прогноз развития энергоучета до 2026 года

Специалист Бирюкова сделала прогноз развития энергоучета до 2026 года
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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Одним из основных факторов роста российского рынка учета энергоресурсов до 2026 года станет цифровизация. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала руководитель направления E-Commerce компании «Теплоком» Наталья Бирюкова.

По ее словам, в России будут развивать интеллектуальное приборостроение и интегрировать автоматизированные решения для дистанционного сбора и анализа данных о потреблении тепловой энергии и жидкостей. В рамках этого фактора планируется внедрять искусственный интеллект, цифровые двойники и big data в управление энергосистемами. Современные технологии помогут улучшить качество предоставления коммунальных услуг, уточнила эксперт.

Кроме того, в стране будут развивать импортозамещение на рынке приборов учета энергоресурсов. Третий фактор — комплексные решения.

«Сегодня заказчики все чаще выбирают покупку интегрированных комплексов для повышения энергоэффективности и оптимизации эксплуатационных процессов. Такой выбор обусловлен осознанием преимуществ комплексного подхода: установка современных приборов учета, интеграция систем управления зданиями и сооружениями, централизованный мониторинг потребления тепловой энергии. Такие меры повышают эффективность использования тепловых ресурсов и позволяют сократить операционные издержки на сервисное обслуживание объектов», — заключила Бирюкова.

В июне президент России Владимир Путин заявил о согласии России с прогнозами ОПЕК, указывающими на сохранение высокого уровня мирового спроса на энергоресурсы.

Ранее сообщалось, что РФ и КНР обсуждают расширение поставок российских энергоресурсов.

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