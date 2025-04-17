РФ и КНР обсуждают расширение поставок российских энергоресурсов

Россия и Китай обсудили перспективы расширения поставок российских энергоресурсов в КНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго РФ.

В Пекине встретились министр энергетики РФ Сергей Цивилев и руководитель Госэнергоуправления Китая Ван Хунчжи.

«Ключевой темой встречи стали перспективы расширения поставок российских энергоресурсов в КНР», — сказано в сообщении.

Участники встречи также рассмотрели возможность реализации совместных СПГ-проектов и экспорта угля в Китай.

До этого в Китае критически высказались о возможности поставок российского газа через территорию Казахстана. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в РФ Чжан Ханьхуэй. По его словам, строительство нового газопровода через Казахстан получается слишком дорогим, поэтому Пекин предпочел бы получать газ через Монголию (проект «Сила Сибири — 2») или покупать в виде СПГ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Си Цзиньпин заявил о разрушении мирового экономического порядка из-за торговых войн.