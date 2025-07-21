В Кузбассе открылась выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона»

В музее изобразительных искусств Кузбасса открылась выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона», в рамках которой посетителям расскажут об одном из самых загадочных фараонов Древнего Египта Тутанхамоне, гробницу которого нашли в Долине царей в 1922 году английский исследователь Говард Картер и археолог-любитель Джордж Карнарвон. Об этом сообщает Сiбдепо.

В музее представлены репродукции найденных артефактов, в том числе бюста Тутанхамона, ювелирных украшений, колесницы из золота и не только.

«У Тутанхамона были генетические заболевания — у него был некроз тканей, искривлен позвоночник, была заячья губа, он хромал на левую ногу и пользовался тросточками», — уточнила экскурсовод музея Ани Халатян.

По ее словам, 130 тросточек положили вместе с ним в гробницу.

16 июля сообщалось, что на территории музея-заповедника «Томская Писаница» в Яшкинском районе Кемеровской области во время раскопок у жертвенника археологи обнаружили уникальные артефакты. По их словам, они дополняют представления о древней истории Кузбасса и подтверждают, что тут собирались народы разных племен. Среди находок — бронзовая пряжка с изображением дикой кошки, бляха в виде пантеры с бараном в зубах, ритуальный топорик и другие ценные предметы.

Ранее сообщалось, что Овечкин откроет в Москве музей, посвященный своему великому рекорду в НХЛ.