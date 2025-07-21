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Пособник террористов в «Крокусе» приговорен к 14 годам колонии

Пособник террористов в «Крокусе» таксист Ахмадалиев приговорен к 14 годам
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Суд в Новосибирской области приговорил Баходурджона Ахмадалиева к 14 годам лишения свободы за покушение на совершение диверсии в Новосибирске на следующий день после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона, передает ТАСС.

Кроме того, суд обязал мужчин выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей. Первые три года своего заключения обвиняемый проведет в тюрьме.

По данным следствия, Ахмадалиев незаконно приобрел самодельное взрывное устройство, а также купил билеты для Далерджона Мирзоева и еще одного участника теракта в «Крокусе».

На следующий день после трагедии при досмотре автомобиля такси, на котором Ахмадалиев работал в качестве водителя, правоохранители нашли устройство, которое мужчина доставил в общественное место в Железнодорожном районе Новосибирска с целью совершения теракта. Также у Ахмадалиев была изъята религиозная литература экстремистского характера.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Нападавшие открыли огонь по зрителям и подожгли концертный зал. Несовместимые с жизнью ранения получили 145 человек, пострадали более 500. Террористы скрылись, но были пойманы на границе с Украиной. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (организация запрещена в России). Российские власти при этом заявляли об украинском следе. Директор ФСБ Александр Бортников приводил данные, которые указывали на ангажированность украинских спецслужб. Киев свою причастность к теракту отрицал.

Ранее спасшему людей в «Крокусе» гардеробщику так и не купили квартиру.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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