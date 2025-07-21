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Женщина оказалась в коме после принятия солнечных ванн

NDTV: китаянка решила позагорать и получила инсульт
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Lea Rae/Shutterstock/FOTODOM

В Китае женщина оказалась в коме после принятия солнечных ванн, пишет NDTV.

Женщина по фамилии Ван из провинции Чжэцзян решила испробовать популярное народное средство, согласно которому солнечные ванны якобы «согревают энергию, изгоняют сырость и лечат болезни». В один из жарких дней она около двух часов лежала на открытом солнце лицом вниз. Однако вскоре после возвращения домой китаянка внезапно потеряла сознание.

Ее срочно доставили в больницу, где врачи диагностировали у пациентки кровоизлияние в мозг, вызванное разрывом мозговой аневризмы, а также опасную для жизни мозговую грыжу. Несмотря на экстренную операцию, женщина осталась в коме. По словам доктора Е Сянмина, директора отделения реабилитации Народной больницы провинции Чжэцзян, у Ван были серьезные повреждения мозга. Длительное пребывание в лежачем положении также повысило риск развития осложнений.

В течение долгого периода реабилитации, включавшего операции и иглоукалывание, Ван постепенно начала восстанавливаться: она научилась сидеть, стоять, говорить и даже самостоятельно есть. Однако последствия инсульта остались.

«Поверье, что солнечные ванны лечат все болезни, не имеет научного обоснования», — подчеркнул доктор.

Врач также предупредил, что длительное пребывание на солнце при высоких температурах особенно опасно для пожилых людей и людей с такими состояниями, как гипертония или цереброваскулярные заболевания, и может привести к тепловому удару или инсульту.

Ранее врач объяснил, почему кожа летом обгорает быстрее, если пить алкоголь.

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