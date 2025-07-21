Россиянин оформил на отца кредит, чтобы избежать участи иноагента

В Бурятии мужчина оформил кредит на отца, чтобы обезопасить родных от иноагентского статуса. Об этом сообщили в полиции региона.

Всё началось 4 июля, когда с местным жителем в мессенджере связался неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ. Злоумышленник настоял, чтобы во время разговора никто рядом с ним не присутствовал, и сообщил, что от «Департамента финансового контроля» поступила информация о подозрительных операциях с деньгами заявителя.

Далее мужчина сам перезвонил «агенту», который заявил, что члены его семьи переводили средства на счета «внешнеполитических врагов», а значит могут быть признаны иноагентами. Чтобы избежать проблем, аферист предложил жертве срочно «задекларировать» денежные средства в течение трех дней.

18 июля «сотрудник Центрального банка» убедил собеседника поехать к отцу. Там он взял его смартфон, оформил кредит на имя родителя через банковское приложение и перевел средства мошенникам. Таким образом, мужчина потерял 805 тыс. рублей. Накануне он обратился в полицию с заявлением и пояснил, что ранее не сталкивался с подобными схемами.

Ранее пенсионер из Нижнего Новгорода отдал более 14 млн рублей из-за замены домофона.