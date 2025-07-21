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Самолет ВВС Бангладеш упал на колледж

В Бангладеш 28 человек пострадали при падении самолета ВВС на здание колледжа
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Не менее 28 человек пострадали в Бангладеш при падении учебного самолета F-7 BGI военно-воздушных сил страны на здание колледжа в столице республики Дакке. Об этом сообщила бангладешская газета Prothom Alo.

По меньшей мере один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте происшествия ведутся спасательные работы. Пострадавших доставляют в национальный институт ожогов и пластической хирургии при медицинском колледже Дакки.

По состоянию на 15:30 по местному времени, туда поступило 28 человек. Представители больницы сообщают, что большинство пострадавших — студенты.

В заявлении межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR) говорится, что учебный самолет вылетел в 13:06 и вскоре потерпел крушение. Причина происшествия пока неизвестна.

8 июля Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела после вынужденной посадки Ан-2 в лесу в Якутии.

Ранее в Индии самолет не смог взлететь из-за роя пчел.

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