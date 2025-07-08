В Индии самолет не смог взлететь из-за роя пчел

Пчелиный рой задержал вылет самолета на 50 минут в индийском аэропорту

Пчелиный рой облепил корпус самолета и задержал вылет рейса в Индии. Об этом сообщает Times of India.

Рейс IndiGo из Сурата в Джайпур должен был вылететь в 16:40 в понедельник, 7 июля, но был задержан как минимум на 50 минут. Сотрудники авиакомпании, загружавшие багаж, первыми заметили пчел, которые кружили около люка грузового отсека самолета, и немедленно оповестили персонал авиакомпании и аэропорта.

«Мы сообщили об этом пожарной команде аэропорта. Они использовали струю воды из пожарной машины, чтобы убрать пчел», — сказал представитель аэропорта.

По его словам, пожарные ранее не попадали в такую ситуацию. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее во Франции 24 человека пострадали, трое попали в реанимацию после нападения роя пчел.