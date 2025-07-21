Младенец проглотил гвоздь в российском регионе

В Оренбургской области девятимесячная девочка нашла на полу гвоздь и проглотила его. Об этом сообщает Orenday.ru.

Инцидент произошел в городе Кувандыке, когда 22-летняя мать и ее родственница готовили младенцев-близнецов к прогулке. Пока родительница занималась бутылочками на кухне, другая женщина одевала одного ребенка, а второй ползал в коридоре.

После того как одного ребенка одели, женщина взяла на руки второго, но девочка начала кашлять и задыхаться. Выяснилось, что она нашла в коридоре пакет с гвоздями и проглотила один из них, который выпал из упаковки.

Женщины сразу вызвали на место скорую помощь. Ребенка обследовали в хирургическом отделении ГБУЗ «ГБ» Кувандыка, после чего его вместе с матерью направили в Оренбургскую областную детскую клиническую больницу. Жизни девочки сейчас ничего не угрожает, однако подробной информации о ее состоянии не поступало. Сотрудники ПДН провели профилактическую беседу с родителями ребенка.

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