В Подмосковье трехлетний мальчик проглотил саморез и чудом выжил

В Подмосковье спасли ребенка, который проглотил саморез. Об этом сообщает Telegram-канал «Разборчивым почерком».

Инцидент произошел, когда трехлетний мальчик играл у себя дома. Ребенок внезапно начал задыхаться и синеть, после чего родители немедленно вызвали скорую помощь.

Прибывшие на место медики диагностировали инородное тело в дыхательных путях мальчика и применили прием Геймлиха. После нескольких резких нажатий изо рта ребенка вылетел небольшой металлический саморез, что позволило восстановить дыхание.

После этого врачи осмотрели мальчика и убедились, что ему ничего не угрожает, а затем провели с родителями беседу о мерах безопасности. Отмечается, что умение выполнять прием Геймлиха может спасти жизнь, если в окружении есть дети, которые исследуют мир и склонны пробовать все «на зубок».

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