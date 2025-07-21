Кассир украла $2,4 млн и потратила их на роскошную жизнь

SCMP: в Китае кассир украла $2,4 млн и потратила их на роскошь

Китаянка, работавшая кассиром в компании, обвиняется в растрате $2,4 млн, которые она потратила на роскошный образ жизни, косметические операции и азартные игры, пишет South China Morning Post.

Ван Цзин зарабатывала около $1100 в месяц, но при этом вела жизнь, «достойную миллионерши». В течение шести лет она регулярно тратила по $42 тыс. на сеансы антивозрастных процедур. Также она постоянно покупала себе предметы роскоши, включая браслеты с бриллиантами и сумки из крокодиловой кожи ограниченного выпуска. Помимо этого, китаянка регулярно посещала казино в Макао.

Женщина работала в компании, принадлежащей предпринимателю Сюю, который основал бизнес в 2018 году. Чтобы облегчить финансовые операции, Сюю и Ван разработали систему онлайн-банкинга, которую полностью контролировала кассир. Более того, предприниматель доверял Ван и даже нанял профессиональную бухгалтерскую фирму для отслеживания финансов компании, что, как он думал, обеспечивало полную прозрачность.

Однако, как оказалось, Ван использовала корпоративный счет как личный кошелек. Схема была раскрыта только когда представители налоговых органов обнаружили серьезные несоответствия между финансовой деятельностью компании и ее налоговыми декларациями. На тот момент все корпоративные счета были пусты, и владельцу бизнеса пришлось использовать личные сбережения для выплаты зарплаты сотрудникам.

В итоге Ван была арестована по обвинению в растрате и мошенничестве. Судебный процесс находится на стадии рассмотрения. Пользователи социальных сетей недоумевают, как в компании, где проводились регулярные финансовые проверки, могло произойти такое масштабное хищение.

«Неужели начальник никогда не проверял бухгалтерские книги? Почему потребовалось шесть лет, чтобы это раскрыть? Разве не было ежемесячных, квартальных или годовых аудитов?» – написал один из комментаторов.

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