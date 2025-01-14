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Сиделка ограбила 83-летнюю пенсионерку из-за отказа в выплате премии

Fox35: в США сиделка ограбила пенсионерку, за которой ухаживала
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Idris Solomon/Reuters

В штате Флорида сиделку обвинили в ограблении пенсионерки, женщина поссорилась со своей работодательницей из-за премии и украла у нее все банковские карты. Об этом сообщает Fox35.

29-летняя Хезер Нельсон подрабатывала сиделкой у пожилой американки, в один из дней она потребовала у 83-летней пенсионерки выплатить ей премию в размере 500 долларов. Получив отказ, сиделка схватила женщину за руки, отобрала у нее чековые книжки и банковские карты и скрылась.

Подделав подпись пенсионерки, она обналичила украденные деньги в сумме 1,4 тыс. долларов. Спустя две недели грабительницу задержали, ей предъявили обвинения в мошенничестве, нападении и подделке подписи.

До этого сообщалось, что в Амурской области домработница украла элитный алкоголь у работодателя. Мужчина с супругой оставили жилье под присмотром домработницы и уехали почти на полтора месяца. За это время женщина брала из бара бутылки с коньяком, виски и ликером и распивала их в компании брата. За время отсутствия хозяев россиянка почти полностью опустошила их коллекцию спиртных напитков, общий ущерб составил 182 тысячи рублей.

Ранее в Оренбурге лжеследователь украл у пенсионерки все накопления.

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