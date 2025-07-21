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Россиянам рассказали, почему в дождливую погоду ощущается апатия

Врач Уланкина: апатия в дождливую погоду является нормальным состоянием
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Depositphotos

Сонливость и апатия в дождливую погоду — это не слабость и не лень, а естественная реакция организма на нехватку солнечного света. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина. По ее словам, в пасмурные дни снижается выработка витамина D и серотонина.

«Эти вещества отвечают за хорошее настроение и энергичный настрой. Одновременно с этим из-за уменьшения освещенности повышается производство мелатонина — гормона сна, который обычно начинает вырабатываться вечером. В результате днем человек не испытывает привычной бодрости», — объяснила специалист.

Она добавила, что на самочувствие может влиять и температура воздуха. В прохладную погоду замедляется обмен веществ и тело перестраивается в режим энергосбережения.

До этого Уланкина говорила, что регулярно возникающая усталость по утрам — не всегда следствие недосыпа. Данный симптом может свидетельствовать о нехватке витаминов. В частности, следует проверить уровень витаминов D и B12, а также железа и ферритина.

Ранее россияне рассказали, какой еды больше всего хочется в пасмурную погоду.

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