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Россияне рассказали, какой еды больше всего хочется в пасмурную погоду

Треть россиян в пасмурную погоду совершают больше импульсных покупок
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Shutterstock

В пасмурную погоду возрастает количество импульсных покупок — в этом признались треть участников опроса от сервиса лояльности Апельсин, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Незапланированный шоппинг и эмоциональные покупки свойственны представительницам женского пола в возрасте от 25 до 34 лет. В пасмурный день девушки предпочитают радовать себя сладостями: мороженым, тортами, мармеладом, конфетами). Мужчины же отметили, что на желание полакомиться десертом не влияют погодные условия — они хотят есть сладкое вне зависимости от наличия солнца или туч. Что интересно, для 46% опрошенных дополнительное удовольствие при покупке в пасмурную погоду приносят скидки. При этом женщины чаще мужчин (34%) пользуются бонусными программами и сервисами лояльности.

Также участники опроса отметили, что дождь за окном побуждает их больше готовить дома, а не заказывать доставку. Желание поэкспериментировать с новыми рецептами в непогоду возникает у 60% россиян. Аргументом в пользу готовки выступает возможность контролировать баланс КБЖУ (калорий, белков, жиров и углеводов) и полезных веществ, поступающих с едой. Кроме того, треть опрошенных мужчин и женщин признались, что принимают витамины и БАДы на регулярной основе круглый год. Другого мнения придерживаются жители Москвы: четверть респондентов предпочитают получать ценные микроэлементы из пищи, в которой они содержатся.

Самыми популярными категориями продуктов в солнечную погоду у россиян становятся: напитки (38%), фрукты/ягоды (34%) и сладости (33%). Весной женщины делают выбор в пользу здоровой еды и чаще покупают фрукты и овощи. Мужчины менее ориентированы на сбалансированное питание и предпочитают покупать газировки и сладости (мороженое, мармелад, шоколад). Что касается соленых снеков, они остаются в меню россиян вне зависимости от погоды, при этом чаще выходить в магазины за ними в солнечный день готовы 28% респондентов. Отказ от сервиса доставки на дом люди объясняют желанием пройтись лишний раз по улице и насладиться теплом.

Ранее были названы неожиданные продукты, ведущие к быстрому набору веса.

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