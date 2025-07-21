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Власти пообещали оперативно восстановить мост в Наро-Фоминске

ТАСС: мост в Наро-Фоминском районе Подмосковья оперативно восстановят
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Власти пообещали оперативно восстановить мост в Наро-Фоминском районе Подмосковья через реку Исьма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В деревне Алексино, СНТ «Верейское» в результате сильного дождя был размыт мостовой переход через ручей реки Исьмы. Из-за обильных осадков ширина ручья с 1 м увеличилась до 5 м. Мостовое сооружение разделяет деревню Алексино, а также СНТ «Исьма», СНТ «Верейское» от деревни Симбухово», — говорится в сообщении.

Отмечается, что альтернативной дороги из СНТ и деревни Алексино в деревню Симбухово нет. В населенных пунктах проживают около 100 человек, жители от эвакуации отказались.

Собеседник агентства из министерства транспорта и дорожной инфраструктуры области добавил, что дорожные службы восстановят мост в течение дня — уложат железобетонные трубы и проведут насыпь на эти трубы из щебня.

До этого Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщал, что в столице автомобиль скорой помощи застрял в глубокой луже после сильного дождя.

Автомобиль скорой помощи находится в воде по решетку радиатора. У машины работают спецсигналы и аварийная сигнализация. Покинули медики и водитель машину, неизвестно. Также не сообщается, перевозил ли автомобиль пациента.

Ранее в Москве затопило дороги после сильного ливня.

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