В СК РФ рассказали о предъявлении обвинений двум украинским генералам

Российские следователи предъявили обвинения в использовании запрещенных средств и методов ведения войны двум генералам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в официальном Telegram-канале.

В заявлении говорится, что обвинения были предъявлены бывшему начальнику штаба — первому заместителю командующего Силами специальных операций ВСУ Олегу Нечаеву и экс-начальнику Центра специальных операций Службы безопасности Украины Александру Устименко. Нечаев занимал должность в период с июля по декабрь 2019 года, Устименко — с 2015 по 2019 год.

«[Они] осуществляли общее руководство украинскими вооруженными формированиями во время боевых действий в Донецкой и Луганской народных республиках», — подчеркнули в ведомстве.

4 июля пресс-служба СК РФ сообщила, что суд приговорил командира взвода ВСУ Владимира Поповича к 16 годам лишения свободы. Мужчину признали виновным в преступлениях против мирного населения во время вторжения в Курскую область в 2024 году. Ожидается, что первые четыре года украинский офицер проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима.

Ранее в РФ заочно осудили наемника ВСУ с гражданством Израиля и Швейцарии.