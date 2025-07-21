Мужчину, который помог реанимировать прохожую, обвинили в домогательствах

Китаец спас на улице незнакомку, но столкнулся с обвинениями в домогательствах

В Китае мужчину, который помогал реанимировать потерявшую сознание незнакомку, обвинили в домогательствах. Об этом пишет SCMP.

Первая помощь потребовалась женщине, которая потеряла сознание прямо на улице в городе Хэнъян, провинция Хунань. Сначала за дело взялась врач из местной больницы, которая начала сердечно-легочную реанимацию (СЛР). Когда женщина устала, она обратилась к прохожим за помощью.

Рядом оказался мужчина по имени Пань, преподаватель медицинского факультета, проходивший инструктаж по СЛР. Доброволец и врач по очереди проводили реанимацию, пока женщина не пришла в сознание и не начала подавать признаки жизни. Затем скорая помощь забрала ее в больницу.

Когда видео с места события распространилось в соцсетях, часть пользователей начала критиковать Паня за неправильное, по их мнению, выполнение СЛР и за то, что он якобы откровенно ощупывал грудь пострадавшей.

Сам мужчина признался СМИ, что был шокирован негативной реакцией общественности, так как старался максимально точно соблюдать порядок действий и держать руки на грудине.

«Если бы подумал, что меня будут критиковать, не стал бы помогать. Я так горько разочарован», — отметил китаец.

Ранее осужденный японец доказал свою невиновность спустя 39 лет заключения.