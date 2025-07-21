Врач посоветовала россиянам в жару утолять жажду газированной водой

Для поддержания здоровья крайне важно соблюдать режим питья и не допускать обезвоживания организма. Если на улице жарко, то для утоления жажды лучше всего подойдет простая газированная вода, так как она снизит соблазн человека выпить всю бутылку разом, рассказала директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова Общественной Службе Новостей.

По словам врача, самое главное в жару – не пить залпом, как это зачастую хочется сделать. Она назвала такой подход ключевой ошибкой, из-за которой слишком быстро заполняется объем циркулирующей крови и сильно перегружаются почки, в результате чего человек начинает обильно потеть.

«Пить нужно равномерно, медленными глотками, обязательно держать воду во рту и только потом сглатывать. Тут всевозможные приложения или бутылки с отметками будут максимально полезны, чтобы человек регулярно вспоминал и делал несколько глотков», — пояснила диетолог.

По этой причине она посоветовала выбирать для утоления жажды в жару простую газированную воду без добавок, отметив, что пузырьки газа воздействуют на ротовую полость и тормозят желание человека осушить разом всю бутылку. Такую воду обычно пьют как раз небольшими глотками и медленно, что позволяет постепенно снабдить организм жидкостью, причем чувство свежести человек будет ощущать сильнее, чем после обычной воды.

Однако людям с рефлюксной болезнью или проблемами с желудком, связанными с изжогой, газами из ЖКТ, лучше выбрать негазированную воду, добавила Дианова. Тем, кто не любит пить воду и поэтому часто сталкивается с обезвоживанием, она посоветовала добавлять в нее базилик, лимон, лайм, апельсин. Соки и прочие сладкие напитки для утоления жажды не подходят – они будут ее лишь усиливать. В крайнем случае, можно иногда употреблять свежевыжатые соки, разводя их водой один к одному или больше.

«Такой напиток будет утолять жажду, и не будет такого, что не можешь остановиться, как после обычного сока, из-за содержания сахара», — пояснила врач.

В качестве примера других хороших напитков для утоления жажды она назвала кислый белый квас, камбучу, а также кефир и ряженку.

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