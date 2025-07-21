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Аэропорт Петербурга принял более 20 рейсов после ограничений в аэропортах Москвы

Пулково принял 22 рейса, перенаправленных после ограничений в аэропортах Москвы
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fifg/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково принял 22 рейса, которые были перенаправлены туда после введения ограничений на взлет и посадку в аэропортах Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.

Отмечается, что петербургский аэропорт сейчас работает с повышенной нагрузкой, все операционные службы переведены на усиленный график.

В пресс-служба воздушной гавани добавили, в ближайшее время возможны корректировки расписания.

Накануне, 20 июля, в столичных аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском снова случился коллапс: из-за атак украинских беспилотных летательных аппаратов 134 самолета ушли на запасные аэродромы, еще 160 рейсов были задержаны, 30 — были отменены. Задержки и отмены также начались в Пулково, который принял часть перенаправленных самолетов. Пассажиры там были вынуждены ждать вылета не только в Москву, но и в другие города.

Ранее премьер Михаил Мишустин сообщил, что не менее 75 аэропортов в России модернизируют к 2030 году.

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