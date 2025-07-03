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Россиян предупредили, почему опасно загорать с мокрыми волосами

Врач Вечтомов: если загорать с мокрыми волосами, можно получить солнечный удар
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Можно ли загорать с мокрыми волосами? Не многие люди придают значение этому вопросу, а зря. Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Сергей Вечтомов, это повышает риск теплового и солнечного удара, а также ускоряет выгорание и повреждение волос.

Как отметил врач, капли воды действуют как линзы — фокусируют солнечные лучи на коже головы, что может привести к микроожогам (особенно на проборах, где кожа тоньше) и пересушиванию волос и кожи.

«Кроме того, возрастает риск теплового удара. Мокрые волосы мешают терморегуляции. Вода нагревается на солнце, создавая «парниковый эффект» для головы. Это может вызвать перегрев, головокружение, тошноту (особенно у детей и людей с сосудистыми проблемами)». Повышается и вероятность солнечного удара — влажная голова хуже отражает тепло, из -за чего возникает риск быстрого перегрева мозга. Особенно в часы пиковой солнечной активности (с 11:00 до 16:00) и при отсутствии головного убора», — рассказал Вечтомов.

Также, по словам врача, это ускоряет выгорание и повреждение волос. Дело в том, что УФ-лучи разрушают кератин (белок волос), делая их сухими и ломкими. А морская вода/хлорка в бассейне (если волосы мокрые от них) усиливают повреждение.

Для безопасного загара специалист дал несколько рекомендаций. Во-первых, волосы должны быть сухие — вытирайте их полотенцем или сушите феном перед выходом на солнце. Надевайте головной убор — панаму, шляпу или кепку, они защитят и кожу, и волосы. Используйте спрей с UV-фильтром для волос — это уменьшит вредное воздействие. После купания лучше немного посидеть под зонтиком, пока волосы высохнут.

Ранее были названы лучшие часы дня для безопасного получения загара.

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