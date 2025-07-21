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В России объяснили падение спроса на растворимый кофе

Бренд-шеф Ашер: спрос на растворимый кофе снизился из-за кофейной грамотности
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Shutterstock/FOTODOM

Падение спроса на растворимый кофе в России является «закономерным и позитивным трендом». Об этом «Москве 24» рассказала бренд-шеф одного из российских кофейных брендов, шеф-бариста Ульяна Ашер.

По ее словам, так отражаются два основных сдвига в сознании жителей российских городов.

«Во-первых, выросла кофейная грамотность: люди понимают, что качественный кофе — это свежеобжаренное зерно с прозрачной историей происхождения. Во-вторых, на чашу весов повлиял wellness-тренд: осознанное питание сегодня начинается с чашки кофе», — уточнила она.

Специалист подчеркнула, что теперь многие россияне отдают предпочтение натуральному продукту, в котором не будет эмульгаторов и лишнего сахара. Кроме того, для них важен сам ритуал заваривания напитка, который помогает им замедлиться и сделать перерыв от суеты.

Данные аналитической компании «Нильсен» до этого показали, что за прошедший год в России почти на 5% сократились продажи растворимого кофе. При этом продажи кофе в дрип-пакетах увеличились в 2,2 раза, продажи кофе в зернах выросли на 11,5%, в капсулах — на 7%. Доля растворимого кофе на данный момент составляет 58,2%.

Ранее россиянам назвали идеальное время для кофе.

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