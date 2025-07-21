В России могут отменить плату за парковку возле объектов инфраструктуры

РИА: в ГД хотят сделать бесплатными парковки рядом с объектами инфраструктуры

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» готовят законопроект, по которому россияне смогут не платить за парковку автомобиля рядом с любыми объектами социальной инфраструктуры. Об этом рассказал РИА Новости лидер партии Сергей Миронов.

В инициативе также принимал участие первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

По словам Миронова, бесплатными будут парковочные места на расстоянии 100 метров вокруг объектов социальной инфраструктуры. При этом пользоваться этими благами смогут лишь те, кто приехал непосредственно в эти объекты — школы, больницы, университеты и др. Для этого в рамках законопроекта предлагается конкретизировать категорию «объекты социальной инфраструктуры» как объекты и организации, удовлетворяющие социальные потребности населения.

«Нормальный доступ к объектам социальной инфраструктуры — шаг к повышению качества жизни граждан», — подчеркнул он.

Парламентарий также выступил против попыток заработка на автомобилистах «из воздуха». Он считает, что 30 минут — это минимум, в течение которого люди не должны платить за парковку рядом с объектами инфраструктуры.

Сообщается, что законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник, 21 июля.

20 мая в департаменте транспорта Москвы сообщили, что этим летом в столице в десять раз увеличится количество участков улиц, где стоимость парковки будет зависеть от загруженности и варьироваться от 0 до 800 рублей.

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