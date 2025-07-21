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Пожар на самом длинном угольном конвейере России ликвидирован

На Сахалине ликвидировали возгорание на угольном конвейере, пострадавших нет
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В Углегорском районе Сахалина ликвидировано возгорание угольной конвейерной ленты, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Благодаря оперативным действиям районных пожарных и сотрудников компании огонь удалось полностью потушить в 9:20 (1:20 мск)», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что инцидент произошел на участке в селе Никольском в 8:00 (0:00 мск) 21 июля. По предварительной информации, причиной пожара стала техническая неисправность оборудования.

Сообщается, что мэр Углегорского округа Федор Филин лично выехал на место происшествия. В настоящий момент ситуация под контролем.

По данным Telegram-канала Amur Mash, возгорание началось около точки загрузки транспортной системы поблизости от села Никольское. Огонь распространился на сотни метров ленты, по которой топливо попадало из Солнцевского разреза в порт Шахтерск. Очевидцы рассказали, что на месте происшествия сильно пахнет горелой резиной.

В МЧС России уточнили, что сгорело 200 метров транспортерной ленты. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Ранее в Ростовской области из-за атаки дронов возник пожар на вокзале.

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