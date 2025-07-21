Стало известно о масштабной хакерской атаке на ведомства и компании США

Против правительственных ведомств США и американских компаний была совершена кибератака благодаря уязвимости программы SharePoint компании Microsoft. Об этом сообщила газета Washington Post (WP) со ссылкой на чиновников и частных исследователей.

«Хакеры воспользовались крупной брешью в безопасности широко используемого серверного программного обеспечения Microsoft для проведения глобальной атаки на правительственные агентства и компании в последние несколько дней», — говорится в материале.

Сообщается, что целями хакеров стали государственные и региональные ведомства, а также университеты и энергетические компании. Кто именно стоит за масштабной кибератакой, пока неизвестно.

По данным WP, власти США, Канады и Австралии уже запустили расследование по вопросу уязвимости серверов SharePoint. Отмечается, что в компании Microsoft предложили пользователям внести изменения в серверные программы или просто отключить их от интернета во избежание утечек информации, но от дальнейших комментариев отказались.

До этого глава минобороны США Пит Хегсет сообщил, что Пентагон в экстренном порядке проверит информацию о доступе программистов из Китая к компьютерным системам ведомства на правах субподрядчиков Microsoft.

Ранее китайские хакеры взломали компьютер министра финансов США.