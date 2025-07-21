На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о масштабной хакерской атаке на ведомства и компании США

WP: в США хакеры атаковали ведомства благодаря уязвимости программы Microsoft
true
true
true
close
Shutterstock AI/FOTODOM

Против правительственных ведомств США и американских компаний была совершена кибератака благодаря уязвимости программы SharePoint компании Microsoft. Об этом сообщила газета Washington Post (WP) со ссылкой на чиновников и частных исследователей.

«Хакеры воспользовались крупной брешью в безопасности широко используемого серверного программного обеспечения Microsoft для проведения глобальной атаки на правительственные агентства и компании в последние несколько дней», — говорится в материале.

Сообщается, что целями хакеров стали государственные и региональные ведомства, а также университеты и энергетические компании. Кто именно стоит за масштабной кибератакой, пока неизвестно.

По данным WP, власти США, Канады и Австралии уже запустили расследование по вопросу уязвимости серверов SharePoint. Отмечается, что в компании Microsoft предложили пользователям внести изменения в серверные программы или просто отключить их от интернета во избежание утечек информации, но от дальнейших комментариев отказались.

До этого глава минобороны США Пит Хегсет сообщил, что Пентагон в экстренном порядке проверит информацию о доступе программистов из Китая к компьютерным системам ведомства на правах субподрядчиков Microsoft.

Ранее китайские хакеры взломали компьютер министра финансов США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами