Пентагон проверит информацию о доступе программистов из КНР к ведомственным компьютерам

Хегсет: минобороны США проверит информацию о программистах из Китая в Microsoft

Министерство обороны США в экстренном порядке проверит информацию о доступе программистов из Китая к компьютерным системам ведомства на правах субподрядчиков Microsoft. Об этом сообщил в соцсети X глава Пентагона Пит Хегсет.

«Иностранные инженеры из любой страны, включая, конечно, Китай, никогда не должны иметь доступ к системам Министерства обороны США», — подчеркнул он.

Поводом для проверки послужил призыв главы комитета Сената США по разведке Тома Коттона к оборонному ведомству проверить информацию об использовании компанией Microsoft программистов из Китайской Народной Республики (КНР) при обслуживании компьютеров в министерстве.

До этого в США арестовали двух граждан КНР по подозрению в шпионаже против военно-морских сил (ВМС). Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на минюст Соединенных Штатов.

По версии правоохранителей, граждане Китая действовали в качестве агентов правительства Республики, собирая разведывательную информацию о военнослужащих и базах ВМС США, а также вербуя других военных для выполнения задач министерства госбезопасности КНР.

Ранее китайские хакеры взломали компьютер министра финансов США.