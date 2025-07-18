На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пентагон проверит информацию о доступе программистов из КНР к ведомственным компьютерам

Хегсет: минобороны США проверит информацию о программистах из Китая в Microsoft
true
true
true
close
Joshua Roberts/Reuters

Министерство обороны США в экстренном порядке проверит информацию о доступе программистов из Китая к компьютерным системам ведомства на правах субподрядчиков Microsoft. Об этом сообщил в соцсети X глава Пентагона Пит Хегсет.

«Иностранные инженеры из любой страны, включая, конечно, Китай, никогда не должны иметь доступ к системам Министерства обороны США», — подчеркнул он.

Поводом для проверки послужил призыв главы комитета Сената США по разведке Тома Коттона к оборонному ведомству проверить информацию об использовании компанией Microsoft программистов из Китайской Народной Республики (КНР) при обслуживании компьютеров в министерстве.

До этого в США арестовали двух граждан КНР по подозрению в шпионаже против военно-морских сил (ВМС). Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на минюст Соединенных Штатов.

По версии правоохранителей, граждане Китая действовали в качестве агентов правительства Республики, собирая разведывательную информацию о военнослужащих и базах ВМС США, а также вербуя других военных для выполнения задач министерства госбезопасности КНР.

Ранее китайские хакеры взломали компьютер министра финансов США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами