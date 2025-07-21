МВД предупредило о скрытых угрозах при хранении карт в браузерах

В МВД рекомендовали не сохранять данные банковских карт в браузерах

МВД России выпустило рекомендации по защите от кибермошенников, включая отказ от сохранения банковских карт в браузерах. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Специалисты управления кибербезопасности советуют использовать менеджеры паролей (Bitwarden, 1Password) вместо встроенных функций браузеров, всегда перезванивать при неожиданных финансовых запросах от знакомых, обновлять стандартные ответы на контрольные вопросы в соцсетях.

«Применяйте приватные вкладки в общественных сетях и избегайте финансовых операций. Злоумышленники часто создают ложное ощущение опасности — сохраняйте спокойствие и проверяйте информацию через официальные каналы», — подчеркнули в МВД.

Для защиты в публичных сетях ведомство рекомендует переключиться на протокол WPA3.

20 июля в МВД сообщили, что использование устаревших протоколов безопасности для Wi-Fi, сохранение информации о банковских картах в браузерах являются грубыми ошибками в защите от обмана.

Ранее МВД объяснило россиянам принципы и правила «золотого часа» после кражи их данных.