Суд рассмотрит ходатайство СК о продлении ареста замглавы Минобороны Иванову

Следственный комитет (СК) РФ ходатайствовал в Мосгорсуде о продлении ареста бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову и двум бизнесменам еще на три месяца. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

1 июля Московский городской суд признал Иванова виновным в растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц», приговорив его к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн руб. Его бывший подчиненный Антон Филатов был приговорен к 12,5 года колонии и штрафу в размере 25 млн руб.

Кроме того, суд запретил Иванову занимать административные должности на срок 4 года и назначил ему 2 года ограничения свободы. Он был лишен государственных наград, включая два ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степеней. Суд также постановил взыскать в доход государства активы и недвижимость фигурантов, которые были арестованы ранее.

Ранее защита Тимура Иванова обжаловала приговор суда.