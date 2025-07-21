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Суд рассмотрит ходатайство СК о продлении ареста замглавы Минобороны Иванову

ТАСС: СК требует продлить срок ареста замглавы МО Иванову еще на три месяца
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Аня Громова/«Газета.Ru»

Следственный комитет (СК) РФ ходатайствовал в Мосгорсуде о продлении ареста бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову и двум бизнесменам еще на три месяца. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

1 июля Московский городской суд признал Иванова виновным в растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц», приговорив его к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн руб. Его бывший подчиненный Антон Филатов был приговорен к 12,5 года колонии и штрафу в размере 25 млн руб.

Кроме того, суд запретил Иванову занимать административные должности на срок 4 года и назначил ему 2 года ограничения свободы. Он был лишен государственных наград, включая два ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степеней. Суд также постановил взыскать в доход государства активы и недвижимость фигурантов, которые были арестованы ранее.

Ранее защита Тимура Иванова обжаловала приговор суда.

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