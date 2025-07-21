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Военный суд проведет предварительное слушание по делу о теракте в «Крокусе»

Предварительное слушание по делу о теракте в «Крокусе» пройдет в закрытом режиме
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Суды общей юрисдикции города Москвы

21 июля во Втором Западном окружном военном суде пройдет предварительное слушание по уголовному делу о террористическом акте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

По ее словам, заседание суда в отношении 19 фигурантов дела пройдет в закрытом режиме.

Жирнова подчеркнула, что суд примет беспрецедентные меры для обеспечения безопасности участников процесса.

8 июля сообщалось, что уголовное дело о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» поступило в военный суд для рассмотрения по существу.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта прошлого года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы получили 609 граждан.

Ранее генпрокуратура назвала сумму ущерба в результате теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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