Эксперт рассказал, как долго можно эксплуатировать кондиционер, чтобы он не «перегорел»

То, сколько времени в сутки может работать кондиционер, важно с точки зрения продления срока службы устройства и экономии электроэнергии. Об этом «Газете.Ru» рассказал д.ф.-м.н., профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин.

«Каждый кондиционер рассчитан на определенную площадь помещения. Если его мощность недостаточна для эффективного охлаждения или обогрева, это приводит к постоянной работе устройства на пределе возможностей, что значительно снижает его срок службы. При выборе охлаждающего агрегата важно учитывать не только площадь помещения, но и высоту его потолков, наличие окон, количество и интенсивность работы электроприборов, которые могут выделять тепло», — объяснил он.

Температурные условия и климатические особенности региона также играют ключевую роль. В более жарком климате кондиционеру придется работать чаще и интенсивней, чем в умеренном, что необходимо учитывать при планировании режимов работы устройства. В некоторых случаях может потребоваться установка дополнительного оборудования для повышения эффективности системы кондиционирования, например, вентиляторов или воздушных завес.

«Изоляция помещения — еще один важный аспект. Хорошая теплоизоляция позволяет удерживать прохладу дольше, сокращая время работы кондиционера. Установка качественных окон, утепление стен и потолка, использование светозащитных штор или жалюзи снизит нагрузку на него и уменьшит потребление электроэнергии. Важно обратить внимание на герметичность дверей и окон, чтобы минимизировать проникновение теплого воздуха извне», — добавил Шамин.

Выбранная температура существенно влияет на работу кондиционера. Установка слишком низкой температуры повышает нагрузку на все его компоненты.

«Рекомендуется поддерживать температуру на уровне 23–25 градусов Цельсия, что создаст комфортные условия в помещении и одновременно снизит энергопотребление и износ оборудования», — сказал эксперт.

Современные кондиционеры, как правило, самостоятельно регулируют свою работу, включаясь и выключаясь в зависимости от температуры в помещении. Это оптимальный вариант для поддержания комфортных условий и экономии электроэнергии. В автоматическом режиме кондиционер сам определяет необходимость включения компрессора и вентиляторов, что позволяет избежать перегрева и неоправданного износа компонентов.

«Для продления срока службы устройства рекомендуется использовать циклический режим работы. Это означает, что оно должно периодически отключаться, чтобы избежать перегрева и износа компрессора. Рекомендуемое время работы и отдыха зависит от конкретной модели и условий эксплуатации. В среднем, рабочий цикл может составлять 20–30 минут работы и 10–15 минут отдыха», — рассказал Шамин.

Непрерывная работа кондиционера в течение дня возможна в самые жаркие дни, когда температура воздуха снаружи очень высока. В таких случаях важно следить за состоянием устройства и проводить его регулярное техническое обслуживание. Чистка фильтров, проверка состояния компрессора и уровня хладагента помогают поддерживать кондиционер в рабочем состоянии, предотвращая преждевременные поломки.

«В ночное время температура обычно снижается, и кондиционер может работать в режиме пониженной производительности или вовсе отключаться на несколько часов. Настройка ночного режима позволяет экономить электроэнергию и уменьшать нагрузку на прибор. В некоторых моделях кондиционеров предусмотрены специальные функции ночного режима, которые автоматически регулируют температуру и скорость работы вентиляторов для создания комфортных условий сна», — подчеркнул он.

Постоянная работа без перерыва увеличивает износ компрессора и других компонентов, что может привести к поломкам и необходимости дорогостоящего ремонта. В таком случае кондиционер потребляет больше электроэнергии, увеличивая расходы на коммунальные услуги. При длительной работе без отдыха возможно перегревание системы, что негативно сказывается на ее долговечности.

«Для предотвращения перегрева рекомендуется устанавливать таймеры или использовать программируемые термостаты, которые автоматически включают и выключают кондиционер в заданные интервалы времени», — резюмировал эксперт.

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