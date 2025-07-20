Жители «вышли порыбачить» на затопленные улицы Воронежа

Жители затопленного после сильного ливня Воронежа вышли на улицу с удочкой и рыболовной сетью. Видео опубликовал Telegram-канал «Типичный Воронеж | Новости Воронежа».

В ролике видно, как жители Юго-Западного района «вышли порыбачить». Один из них стоит по колено в воде, забрасывает удочку и вытаскивает из воды рыбу. Потом в кадр попадает другой мужчина. Он держит в руках сеть, в которой можно разглядеть несколько рыб.

До этого на Воронеж обрушился сильный ливень. По данным местных Telegram-каналов, подтопило, в том числе бульвар Победы и улицу Героев Сибиряков. На кадрах видно, как люди перемещаются по городу по колено в воде, а при движении автомобилей она поднимается до уровня передних фар. В Воронеже начались работы по устранению подтоплений. Для этого специалисты отправились в переулки Отрадный и Краснознаменный и на улицы Космонавтов и Центральную.

Ранее москвичка устроила заплыв по затопленной улице.