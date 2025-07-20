На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появились кадры из затопленного после ливня Воронежа

В Воронеже сильный ливень подтопил улицы и дороги
true
true
true

Воронеж затопило после сильного ливня. Фото и видео из города публикуют местные Telegram-каналы.

Как отмечает «Типичный Воронеж», подтопило, в том числе бульвар Победы, улицу Героев Сибиряков и Юго-Западный район. На кадрах видно, как люди перемещаются по городу по колено в воде, а при движении автомобилей она поднимается до уровня передних фар.

В одном из постов уточняется, что в Воронеже ведутся работы по устранению подтоплений. Для этого специалисты отправились в переулки Отрадный и Краснознаменный и на улицы Космонавтов и Центральную.

На этом фоне ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что тропические дожди и грозы в Центральной России, на западе Поволжья и в южных регионах сохранятся до конца выходных. По ее словам, погода будет теплой, но неустойчивой.

Ранее на юге Москвы ливень смыл мужчину в сточную трубу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами