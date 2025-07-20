Появились кадры из затопленного после ливня Воронежа

Воронеж затопило после сильного ливня. Фото и видео из города публикуют местные Telegram-каналы.

Как отмечает «Типичный Воронеж», подтопило, в том числе бульвар Победы, улицу Героев Сибиряков и Юго-Западный район. На кадрах видно, как люди перемещаются по городу по колено в воде, а при движении автомобилей она поднимается до уровня передних фар.

В одном из постов уточняется, что в Воронеже ведутся работы по устранению подтоплений. Для этого специалисты отправились в переулки Отрадный и Краснознаменный и на улицы Космонавтов и Центральную.

На этом фоне ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что тропические дожди и грозы в Центральной России, на западе Поволжья и в южных регионах сохранятся до конца выходных. По ее словам, погода будет теплой, но неустойчивой.

Ранее на юге Москвы ливень смыл мужчину в сточную трубу.