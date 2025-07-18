Дагестанские подростки в подъезде дома подожгли облитую бензином кошку

Дети из Дагестана поиздевались над кошкой и закрыли ее в подъезде. Об этом сообщает Mash Gor.

Инцидент произошел в доме на Азиза Алиева. На кадрах с места заметно, как дети идут, предположительно, на второй этаж. Затем, после вспышки огня они выбегают из подъезда. За ними бежит охваченная огнем кошка, которая не смогла выбраться из дома из-за закрывшейся за школьниками двери.

По данным Telegram-канала, дети облили животное бензином и подожгли. Кошке удалось выжить.

Известно, что родителей на месте не было.

«Со слов соседей, мать ребятни в Турции, отец – неизвестно где», – сообщается в публикации.

При этом школьники уже не в первый раз наносят вред животным. Так, ранее они выкололи глаза другому животному.

Ситуацией с поджогом кошки заинтересовались в МВД региона. Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк, личности школьников установлены, в их отношении проводятся необходимые мероприятия.

Ранее школьница из Тюмени отрезала голову голубю и издевалась над ним.