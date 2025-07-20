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В Таиланде погиб артист балета из Якутии

Минкультуры Якутии сообщило о гибели артиста балета Дмитриева в Таиланде
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Государственный Театр оперы и балета Республики Саха (Якутия)

Якутский артист балета Михаил Дмитриев погиб в Таиланде. Об этом сообщило министерство культуры Якутии.

Дмитриев родился в 1991 году в селе Чапаево Хангаласского района. Более 14 лет он работал в Государственном театре оперы и балета имени Д.К. Сивцева-Суоруна Омоллоона. В прошлом году танцор был отмечен званием «Отличник культуры Республики Саха (Якутия)».

Отмечается, что Дмитриев был занят во всем текущем и премьерном репертуаре балетной труппы.

Подруга Дмитриева рассказала корреспонденту «14.RU», что артист погиб во время отпуска в Таиланде — его сбили, когда он переходил дорогу в Бангкоке.

При этом театр «СахаОпераБалет» сообщил, что для перевозки тела на родину нужны 500 тысяч рублей. Сумма будет расти с каждым днем до тех пор, пока тело находится в Таиланде. Театр призвал неравнодушных людей собрать указанную сумму, чтобы Дмитриев «мог упокоиться на родной земле».

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