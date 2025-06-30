Умер главный дирижер ансамбля «Березка» Смирнов

Народный артист России, главный дирижер оркестра государственного академического ансамбля «Березка» Леонид Смирнов ушел из жизни в возрасте 85 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщил его пасынок Филипп Кольцов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Скончался народный артист РФ Леонид Константинович Смирнов, супруг моей мамы, народной артистки СССР Миры Михайловны Кольцовой и мой отчим», — говорится в публикации.

По словам Кольцова, прощание с главным дирижером «Березки» состоится 2 июня в 12:00 в траурном зале Николо-Архангельского крематория. Похоронят Смирнова на Новодевичьем кладбище рядом со своей женой, ведущей солисткой ансамбля «Березка» Мирой Кольцовой.

Леонид Смирнов родился 23 февраля 1940 года в Москве. Окончил Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных. В 1967 году он пришел в ансамбль «Березка». На протяжении долгого времени Смирнов был баянистом, затем стал солистом балета, далее — главным дирижером оркестра народных инструментов.

До этого советский и белорусский режиссер и сценарист Валерий Рыбарев скончался в Минске на 86-м году жизни, в день своего рождения.

Ранее участник группы «АукцЫон» умер после продолжительной борьбы с раком.