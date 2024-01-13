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Ученые выяснили, что большинство поп-песен учит ненадежной любви

POM: 86% популярных песен об отношениях описывают опасные типы привязанности

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Американские исследователи из христианского Университета Бригама Яна проанализировали тексты популярных песен, затрагивающих романтику и отношения. Они выяснили, что в подавляющем большинстве случаев герои подобных композиций проявляют себя как ненадежные партнеры. Исследование опубликовано в научном журнале Psychology of Music (POM).

Ученые изучили 87 музыкальных произведений, включенных в список «100 лучших песен 2019 года» по версии музыкального журнала Billboard. Среди них оказались такие треки, как «Lucid Dreams» группы Juice WRLD и «Sunflower» рэпера Post Malone.

Тексты, в которых выражалась неуверенность, стремление к партнеру, неуверенность в себе или неспособность существовать или действовать без своей второй половинки (т. е. «навязчивое» поведение), были отнесены к категории тревожной привязанности (например, «Я не позволю тебе забыть меня»).  С другой стороны, тексты песен, в которых содержалось указание партнерам уйти, сбежать от партнера или недоверие к партнеру, были помечены как избегающая привязанность (например, «Девочка, ты просто интрижка»).

Песни, которые содержали множество фраз тревожной привязанности и избегающей привязанности, были помечены как тревожно-избегающая привязанность.

Наконец, песни, которые содержали минимальное количество тревожных или избегающих выражений либо не содержали их вовсе, а также описывали позитивные романтические отношения или действия, были классифицированы как безопасная привязанность (например, «Мы можем сделать все, что задумаем/Моя любовь твоя, если ты готов»).

Между тем, песни, которые вращались вокруг романтики, но не обеспечивали достаточного контекста, чтобы определить стиль привязанности, были помечены как нейтральные.
Статистический анализ показал, что 86,2% песен показывало ненадежную привязанность. В текстах преобладала избегающая привязанность (33,33%), за ней следовала тревожная привязанность (27,59%), а затем тревожно-избегающая привязанность (25,29%). Лишь незначительная часть песен отражала стиль безопасной привязанности (8,05%), и пять треков были оценены как нейтральные (5,75%).

По мнению исследователей, примеры ненадежной привязанности, почерпнутые из поп-музыки, могут влиять на романтические ожидания и отношения подростков.

Ранее ученые нашли общие черты у мелодий для лечения психических расстройств.

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