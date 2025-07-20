Ученые раскрыли простой секрет обретения настоящей любви

Люди, которые начинают искать романтические отношения из желания настоящей близости, а не из-за давления общества или страха быть одинокими, чаще находят пару. К такому выводу пришли психологи из Университета Торонто. Работа опубликована в журнале Personality and Social Psychology Bulletin (PSPB).

Исследователи создали новую шкалу, чтобы измерить, почему люди вообще стремятся к отношениям. Оказалось, что не все хотят найти любовь по одним и тем же причинам — кто-то мечтает о близости и совместной жизни, а кто-то чувствует, что «пора» или «так надо». Основой исследования стала теория самодетерминации, согласно которой мотивации делятся на внутренние (искренний интерес, совпадение с ценностями) и внешние (давление, страх, желание самоутвердиться).

Более 1200 одиноких людей прошли опрос, в котором оценивали собственные причины искать партнера. Выяснилось, что люди с внутренней мотивацией чаще были уверены в себе, ориентированы на заботу и более заинтересованы в серьезных отношениях. Те, кто искал отношения из-за страха быть одинокими или чтобы почувствовать себя «нормальным», чаще испытывали тревожную привязанность и неуверенность.

Затем ученые на протяжении полугода наблюдали за 3 тысячами одиноких людей в возрасте от 18 до 39 лет. Те, кто начинал поиски отношений ради создания семьи, действительно чаще оказывались в паре через шесть месяцев. А вот у тех, кто искал отношения, чтобы «не чувствовать себя неудачником» или ради общественного одобрения, шансов на успех было меньше.

Авторы подчеркивают: социальное давление или страх одиночества, как оказалось, не делают нас более успешными в поиске любви. А вот честное желание быть с кем-то ради построения совместно будущего — лучший помощник в этом деле.

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